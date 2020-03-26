Хайнань в 2020 году планирует провести 1-ю международную яхтенную выставку

ХАЙКОУ /Китай/, 26 марта. /ТАСС/. Китайские власти в этом году планируют провести 1-ю Хайнаньскую международную яхтенную выставку для оказания содействия развитию одного из наиболее перспективных направлений в сфере туризма. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, региональное управление транспорта собирается поощрять деятельность по организации таких видов отдыха на море, а также круизные путешествия. Кроме того, администрация острова планирует создать в городе Санья международную коммерческую площадку, специализирующуюся на продаже яхт, основать Яхтенный торговый центр в Хайкоу. Предполагается, что помимо реализации соответствующей продукции Хайнань будет предоставлять профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию спортивных и туристических судов.

"Наша провинция будет постоянно усовершенствовать систему яхтенного туризма, придерживаясь международных стандартов и обеспечивая наиболее высокую степень открытости, - рассказал глава управления транспорта Хайнаня Линь Дун. - Для этого мы проработаем в деталях новые правила, касающиеся услуг в области яхтенного спорта и отдыха".

По словам чиновника, администрация острова поставила задачу: создать в провинции все необходимые условия для владельцев яхт в соответствии с задачами ускоренного формирования в регионе зоны и порта свободной торговли.

Как уточнили авторы издания, правительство Хайнаня планирует воспользоваться благоприятными возможностями, возникающими в области круизного бизнеса в связи с пандемией нового коронавируса, когда иностранные компании-операторы испытывают временные трудности и на глобальном рынке появляются незанятые ниши для коммерческой деятельности. "Хайнань максимально активно использует этот промежуток времени, усилит сотрудничество с китайскими компаниями, осуществляющими деятельность в данной сфере. Будет проработана программа, которая позволит удовлетворить требования к развитию круизного туризма и в кратчайшие сроки восстановить соответствующие маршруты, еще более повысить качество продукта, рассчитанного на разные категории потребителей", - сообщает газета со ссылкой на компетентный источник.

В 2019 году местные власти представили план развития яхтенного туризма на территории экспериментальной зоны свободной торговли провинции Хайнань, согласно которому между островом и специальными административными районами Гонконг и Макао установлен режим свободного прохода для парусных, моторных и парусно-моторных судов, предназначенных для отдыха или спорта. Компетентные ведомства создают благоприятные условия и эффективную законодательную основу для бизнеса в этой сфере. Одна из целей - создать на острове развитый международный центр яхтенного туризма.