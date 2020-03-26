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Распространение коронавируса нового типа
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В трех регионах ПФО выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом

Случаи выявлены в Татарстане, Пермском крае и Самарской области

ТАСС, 26 марта. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа превысило в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) 60. За сутки выявлено десять новых случаев заражения - в Татарстане, Пермском крае и Самарской области, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Новые случаи заражения

Три новых случая заражения выявлены в Татарстане, все заразившиеся прибыли в республику из стран Европы - Швейцарии, Франции и Испании, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"В данный момент двое находятся на лечении в республиканской инфекционной больнице в Казани, один - в Набережных Челнах. Состояние у всех ближе к удовлетворительному: отсутствует повышенная температура и сопровождаемые коронавирус симптомы", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, все контактировавшие с заразившимися люди установлены, они находятся под наблюдением медиков. "Все пассажиры, прибывшие одним рейсом, также отработаны. Врачи оказывают всю необходимую помощь, чтобы пациенты выздоровели и вернулись к своим семьям", - добавила Галимова.

Еще пять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Пермском крае. По данным правительства региона, госпитализированы двое мужчин и три женщины, у которых обнаружен COVID-19. "Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением", - отметили в правительстве.

Ранее в регионе было выявлено пять случаев коронавирусной инфекции. Как рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения региона Евгений Камкин, четыре человека, ранее госпитализированные с COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии, у одной женщины состояние средней степени тяжести. На домашнем карантине в регионе находятся более 3 тыс. человек - это граждане, вернувшиеся из-за границы.

Два новых случая выявлены в Самарской области, заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. "Все проходят лечение в специализированных больницах и опасности для окружающих не представляют. Им оказывают необходимую медицинская помощь", - отметили в пресс-службе. Ранее в регионе были госпитализированы 10 человек с COVID-19, один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Состояние пациентов

В большинстве случаев коронавирусная инфекция, выявленная у жителей регионов ПФО, протекает в легкой форме, следует из данных региональных органов власти.

По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, двое ранее заразившихся коронавирусом жителей республики - 20-летняя девушка и 27-летний молодой человек - находятся в удовлетворительном состоянии под медицинским наблюдением. Не наблюдается осложнений у пациентов в Саратове, Чувашии, Нижнем Новгороде и других регионах.

Состояние 77-летней женщины, госпитализированной с COVID-19 в Пензе, стабильное. Она проходит лечение без использования аппарата искусственной вентиляции легкий. "Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Вместе с тем, в ряде областей еще ждут результатов тестов в отношении граждан, у которых может быть коронавирусная инфекция. По словам замгубернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, в регионе ожидают результаты по шести гражданам. В Кировской области, где зарегистрировано семь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, еще восемь человек с подозрением на COVID-19 ожидают подтверждения диагноза.

"Из инфекционной больницы Кирова выписали первых двух пациентов, вылеченных от коронавируса. Повторные исследования на наличие у них коронавирусной инфекции показали отрицательный результат, пациенты здоровы", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пациенты - это женщина, госпитализированная 13 марта с признаками новой инфекции после возвращения из Германии, и ее муж.

Несколько тысяч человек в регионах ПФО находятся под наблюдением медиков из-за контактов с инфицированными. Так, в Пензенской области их число составляет около 900, а в Оренбургской области - около 2 тыс. Накануне ушли на карантин еще 154 человека, контактировавших с работником одного из предприятий Орска, который вернулся из Мексики.

В ряде случаев уход на карантин связан с решением суда. В частности, в Нижнем Новгороде Приокский районный суд вынес решение о госпитализации двух родственников мужчины, заболевшего COVID-19, которые отказывались уйти на карантин.

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