Посольство РФ в ОАЭ ожидает документов на пролет бортов для вывоза россиян

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посольство России в Абу-Даби ожидает документов от ОАЭ на пролет российский бортов для вывоза из страны россиян. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат процитировала сообщения СМИ о том, что ОАЭ выдали разрешения авиакомпаниям РФ на вывоз российских туристов. "Хотела бы поблагодарить эмиратскую сторону за принятое решение и обратить внимание на то, что посольство России в Абу-Даби ожидает документов на пролет, которые пока не поступили", - написала Захарова.

Ранее авиационные власти ОАЭ запретили самолету авиакомпании "Победа", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе. В итоге лайнеру пришлось произвести вынужденную посадку в Махачкале. Планировалось, что самолет заберет из Дубая около 190 пассажиров лоукостера для возвращения их в Москву.

Авиакомпания обратилась в МИД РФ за помощью с получением разрешения на вывоз около 190 пассажиров из Дубая.