В условиях ЧС по всей Украине не хватает масок и донорской крови

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с четверга действует по всей Украине. Накануне правительство страны продлило карантин в связи с коронавирусом до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации на 30 дней по всей территории страны. Ранее он действовал лишь в 9 регионах.

Проблемы с транспортом

Главным неудобством с введением ЧС для украинцев стали транспортные проблемы. Метро в украинских городах закрыли уже ранее, а другими видами общественного транспорта в большинстве городов могут воспользоваться только медики, сотрудники аптек и ряда стратегически важных предприятий. При этом для них обязательны спецпропуска и наличие медицинской маски. Но и этой категории пассажиров добраться до работы нелегко. Коммунальный транспорт ходит редко и попасть в салон не на конечной остановке проблематично.

С обеими проблемами власть пытается справиться. Заместитель главы Киевской горадминистрации Александр Густелев заявил, что в связи с режимом ЧС городская власть расширила перечень маршрутов наземного транспорта на период действия ограничительных мер. Накануне кабмин на своем заседании смягчил ограничения на проезд в общественном транспорте: если ранее в салоне могли находиться не более 10 пассажиров, то теперь не более 20.

Контроль за исполнением этих требований осуществляет полиция, а в столице еще и организация "Муниципальная стража", состоящая из членов радикальных группировок.

В ряде городов общественный транспорт не работает вовсе. Полностью остановлено его движение в Черновцах, Ужгороде, Луцке и других городах Украины.

Другие сложности

На улицах стало заметно меньше прохожих. Людям рекомендовано без крайней необходимости из дома не выходить. В основном на улицах те, кто отправился в магазин или в аптеку. Детскими площадками пользоваться запрещено, однако есть и нарушители установленного порядка.

Категорически запрещено покидать свои квартиры тем, кто вернулся из-за границы в последние две недели. Такие люди поставлены на учет. Органы правопорядка пообещали следить, чтобы такая категория граждан находилась на самоизоляции, а в случае нарушения - выписывать штраф.

В магазинах обстановка спокойная. Весь привычный ассортимент продуктов в наличии, дефицита товаров нет. Однако в небольшие магазины пускают не более, чем по 10 человек. Остальные желающие зайти ожидают в очереди на улице. На входе в некоторые магазины у людей проверяют температуру, без маски посещение запрещено. Однако, как убедился корреспондент ТАСС, это правило многие, особенно крупные магазины, нарушают.

В городах люди пытаются самоорганизоваться, чтобы помочь оказавшимся в сложной ситуации. Многие водители готовы подвезти тех, кто стоит на остановке в ожидании общественного транспорта. Волонтеры предлагают свои услуги по доставке продуктов людям из группы риска - в основном пенсионерам.

Режим ЧС и карантина продолжил дистанционное обучение школьников и студентов. Из-за ограничений в учебном процессе итоговое тестирование выпускников решено отложить, а пробное тестирование будет проведено онлайн.

С серьезными сложностями столкнулись и другие сферы. Одесская станция переливания крови из-за ограничительных мер заявила о дефиците крови. "Ранее в день к нам приходили по 50-60 человек сдавать кровь, теперь эта цифра едва ли доходит до 15-20", - заявила сотрудница станции в эфире украинского телеканала "112 Украина" в четверг. В Виннице закрыли один из роддомов в связи с карантином. Масок не хватает повсеместно, а там, где они продаются, цены превышают в десятки раз те, что были раньше.

Проблемы наблюдаются и на валютном рынке. Украинская гривна вновь упала в цене. Согласно курсу Национального банка Украины, доллар в четверг стоит 27,96 гривен, евро - 30,28 гривен, а 10 российских рублей - 3,56 гривен. По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 19 копеек после снижения на 34 копейки в предыдущий банковский день, курс евро вырос на 17 копеек после снижения на 13 копеек, 10 российских рублей сегодня подорожали на одну копейку.

По данным Минздрава на вечер среды, на Украине зафиксировано 145 случаев коронавируса. Пять человек умерли, один выздоровел.