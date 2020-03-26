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Распространение коронавируса нового типа
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В Испании за сутки свыше 650 человек умерли из-за коронавируса

Всего зафиксировано 56188 случаев заражения с начала распространения инфекции в стране

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 56188 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.

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По данным ведомства, умерли 4089 человек, 7015 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (17166). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В среду днем ведомство информировало о 47610 заболевших и 3434 жертвах эпидемии. Число погибших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности на 15 дней из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. В четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрил продления режима до 11 апреля включительно.

 

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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