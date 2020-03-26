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Губернатор Кубани выразил соболезнования семье погибшего при крушении L-39 курсанта

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, курсант выбрал благородную профессию - служить Родине

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье курсанта 4 курса Краснодарского высшего военного училища летчиков Владимира Иванова, погибшего в среду в катастрофе учебно-боевого самолета L-39 в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

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"Особенно тяжело осознавать, что мы теряем таких молодых, полных жизненных сил и энергии ребят. Владимир был перспективным курсантом. Он выбрал благородную профессию - служить своей Родине. Светлая память о вашем сыне навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, уважал и ценил", - приводит пресс-служба текст телеграммы.

Накануне источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежавший Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. Позже в Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что полет выполнялся без боекомплекта. Одной из причин катастрофы рассматривается технический отказ летательного аппарат. Летчик, управлявший самолетом, погиб.

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РоссияКраснодарский край
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