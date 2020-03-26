Португалию покинули 1,5 тыс. россиян после мер Лиссабона из-за коронавируса

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. граждан России смогли покинуть Португалию после введения в республике чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщила в четверг заведующая консульским отделом посольства РФ в Лиссабоне Екатерина Спицына.

По ее словам, "с 19 марта, когда Евросоюз закрыл свои внешние границы и было прекращено авиасообщение Португалии с Россией, в стране находились около полутора тысяч россиян, лишенных возможности спокойно вернуться домой". "Незамедлительно посольство совместно с представительством "Аэрофлота" разработало и согласовало с местными властями программу по возвращению на родину россиян", - уточнила Спицына.

"Выполнено четыре гуманитарных рейса: 20, 22, 24 и 26 марта, которые вывезли отсюда порядка тысячи наших сограждан, - отметила заведующая консульским отделом посольства. - Среди них - сборные команды России и Москвы по легкой атлетике, сборной России по гребле на байдарках и каноэ". "Около пятисот человек при содействии консульских сотрудников смогли вылететь через третьи государства, сохранявшие авиасообщение с Москвой, - добавила Спицына. - Кроме того, помогли нескольким гражданам СНГ, прежде всего Казахстана, а также Белоруссии, Киргизии, добраться к себе домой транзитом через Шереметьево".

Как поделился пресс-атташе Александр Брянцев, была проведена "самая активная информационная работа с соотечественниками, используя для этого все имеющиеся средства и форматы: сайт, социальные сети, мессенджеры, контакты через организации соотечественников, русскоязычные СМИ, наконец, просто обзвоны". "Открыли круглосуточные горячие линии, - рассказал он. - Без преувеличения, с каждым человеком мы 24 часа в сутки были в индивидуальном контакте. В дни рейсов группа консульских сотрудников с четырех утра работала в аэропорту".

Брянцев уточнил, что сейчас в Португалии "остались порядка полутора десятка российских туристов, которые не смогли выехать в связи с прекращением авиасообщением между континентом и островами, Мадейрой и Азорами, из-за введенного там карантина".

18 марта Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило предложение о введении чрезвычайного положения из-за распространения нового коронавируса. Данная мера может позволить властям страны среди прочего ограничить свободное передвижение граждан. По последним данным, коронавирусом в Португалии инфицированы 2995 человек, 43 пациента умерли.