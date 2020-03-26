Дворкович: победить пандемию коронавируса удастся общими усилиями стран и жесткими мерами

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что победить пандемию коронавируса можно будет общими усилиями всех стран и жесткими мерами. Об этом Дворкович сказал ТАСС.

Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге был приостановлен в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами.

"Сложно давать оценки - никто сейчас не знает, сколько продлится острая фаза кризиса, вызванного коронавирусом. Есть разные мнения - и два-три месяца, и полгода-год. Верю, что общими усилиями всех стран и жесткими мерами удастся быстро победить пандемию, - сказал Дворкович. - Конечно, это будет уже несколько другой мир, но мы будем сильнее".

"Период изоляции FIDE будет использовать для поиска и нахождения новых идей, расширения связей между национальными федерациями, укрепления партнерств и обмена опытом. Очевидно, сегодня мы должны использовать все новейшие онлайн форматы для коммуникации с действующими и потенциальными почитателями шахмат. Мы активизируем деятельность онлайн и будем привлекать шахматные аудитории на собственные онлайн сервисы и платформы, проводя обучение, турниры, конференции", - добавил глава FIDE.