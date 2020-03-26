Роспотребнадзор передал Таджикистану тест-системы для диагностики коронавируса

ДУШАНБЕ, 26 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор доставил в Таджикистан тест-системы российского производства для диагностики нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства России в Таджикистане.

"Роспотребнадзор передал в дар Таджикистану 210 наборов тест-систем российского производства для лабораторной диагностики коронавируса COVID-19 в Таджикистане", - передает пресс-служба. По данным дипведомства, партия тест-систем рассчитана на проведение 21 000 исследований для определения наличия данного вируса. Отмечается, что таджикской стороне также переданы наборы реагентов, необходимых для пробоподготовки.

"Россия поддерживает усилия дружественного Таджикистана по противодействию пандемии коронавирусной инфекции", - подчеркнул посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Он выразил надежду, что данная помощь поможет "таджикским партнерам предотвратить распространение COVID-19 на территории своей страны".

В посольстве отметили, что в начале февраля в Таджикистан была доставлена партия аналогичных тест-систем, рассчитанных на 2 тысячи исследований. Указанную партию Роспотребнадзор передал Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Данные тест-системы уже используются медиками для проверки лиц, помещенных на карантинный режим, на обнаружение коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава республики, с 1 февраля до 25 марта 2020 года 5460 человек, прибывших в Таджикистан из-за рубежа, были помещены на карантин в инфекционные больницы и санатории страны. Из них уже 2002 человека были отпущены домой, 3458 остаются на карантинном режиме. Среди находящихся в изоляции 107 иностранных граждан. До настоящего времени в Таджикистане не зарегистрировано случаев инфицирования новым коронавирусом.