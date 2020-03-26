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Распространение коронавируса нового типа

Находившиеся в Перу россияне вылетели на родину с пересадкой в Мадриде

Посольство РФ также помогло обеспечить транзит российских граждан, прибывших из Лимы

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Граждане России, которые находились в Перу, смогли вылететь на родину с пересадкой в испанской столице. Об этом сообщила в четверг заведующая консульским отделом посольства России в Испании Ирина Самарина.

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По ее словам, диппредставительство РФ помогает соотечественникам, которые возвращаются в Россию из Латинской Америки на фоне распространения коронавируса. "Мы, например, это делали [помогали гражданам РФ] сегодня ночью, обеспечивая транзит российских граждан, прибывших из Лимы в 04:00 по местному времени (06:00 мск), для дальнейшего следования в Москву", - уточнила Самарина.

"В аэропорт были направлены сотрудники консульского отдела, которые встретили и перевезли наших соотечественников из одного терминала в другой, - добавила она. - Они накормили россиян, на борту самолета питание не предоставлялось, а лететь-то 12 часов, да и в аэропорту не работают точки общественного питания, и обеспечили их водой".

Самарина также поблагодарила представительство "Аэрофлота" в Мадриде, сотрудники которого помогли зарегистрировать на свой рейс российских граждан, которым не разрешалось покидать транзитную зону.

Теги
ПеруИспанияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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