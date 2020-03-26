МГУ не будет работать всю следующую неделю

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в целях профилактики коронавируса подписал приказ, по которому с 28 марта по 5 апреля в вузе установлены нерабочие дни. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты.

"Приказываю установить с 28 марта по 5 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в приказе.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков ранее распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса. В отношении не подведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер. Студенты МГУ также уйдут на каникулы до конца следующей недели.