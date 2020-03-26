Сахалинская область на неделю ограничивает авиасообщение из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в четверг в связи с эпидемиологической ситуацией в мире приняли решение на неделю ограничить авиасообщение с другими регионами страны, оставив только некоторые внутрироссийские рейсы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

"Правительством Сахалинской области было решено ввести дополнительные ограничения на территории Сахалина и Курил. <...> Авиасообщение претерпит изменения. Островное положение в этой ситуации - наше преимущество, мы намерены его использовать, дабы предотвратить проникновение вируса на острова", - сообщил глава региона.

По информации губернатора, с 28 марта из Южно-Сахалинска улететь можно будет в Москву, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Эти рейсы остаются в связи с тем, что вместе с пассажирами по этим направлениям перевозятся грузы первой необходимости. Однако их количество сократится до одного в день на каждый маршрут.