В Петербурге начал работу обсервационный центр по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Обсервационный центр для изоляции и наблюдения за людьми с высоким риском заражения новой коронавирусной инфекцией начал работать в пригородном пансионате "Заря" в Курортном районе Санкт-Петербурга, в центре находятся шесть человек, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"В пансионате "Заря" в Репино начал действовать обсервационный центр для петербуржцев, прибывших из-за рубежа. Сейчас здесь находится шесть человек, в их числе семья с двумя детьми. Они направлены на обсервацию Роспотребнадзором из-за несоблюдения режима изоляции по месту жительства", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что признаков заболеваний у проживающих в пансионате "Заря" нет, их обследуют медики. Проживающих разместили в отдельных комнатах одного корпуса, обеспечили питанием и гигиеническими средствами. В двух отдельных корпусах также размещены сотрудники центра - семь врачей и шесть медсестер, на территории обеспечена круглосуточная охрана. Всего в обсервационном центре на первом этапе может быть размещено до 300 человек.

В пресс-службе отметили, что в Петербурге установлен строгий контроль за соблюдением режима самоизоляции всех прибывающих из-за рубежа. За соблюдением режима карантина следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы мест жительства в соответствии с данными, полученными от пограничной службы.

Помимо этого, для контроля используется городская система видеонаблюдения, к которой подключено более 40 тысяч видеокамер. Фотографии людей, прибывших из-за рубежа, помещены в специальную базу данных.

По последним данным, всего в Петербурге с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, из них пятеро зарегистрировано в четверг утром. Всего в стационаре инфекционной больницы им. Боткина с признаками ОРВИ находится 330 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 16 детей старше 5 лет.