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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 1 тыс.

В стране зафиксированы три случая летального исхода

ТАСС, 26 марта. 112 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath со ссылкой на саудовский Минздрав.

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По данным министерства, общее число инфицированных возросло до 1012. Зафиксированы три случая летального исхода, 33 человека выздоровели.

В среду власти Саудовской Аравии предприняли дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса: было решено ограничить въезд и выезд из столицы Эр-Рияда, священных для мусульман городов Мекка и Медина, а также увеличить период действия комендантского часа в этих городах (жителям будет запрещено появляться на улицах с 3 часов дня, тогда как ранее комендантский час действовал с 6 вечера до 6 утра). Ранее в королевстве уже были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, введены временные ограничения для подданных и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа), прекращены массовые молитвы во всех мечетях. 20 марта на неопределенное время закрылись и две святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине.

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
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