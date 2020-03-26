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Распространение коронавируса нового типа
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Из Подмосковья в "Вектор" отправили 58 анализов на коронавирус

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям о необходимости минимизировать пребывание вне дома

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Анализы 58 человек отправлены из Подмосковья в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения на коронавирус нового типа, написал в четверг на своей странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"На утро четверга в Московской области 41 подтвержденный диагноз [коронавирус нового типа]. Еще 58 [анализов] у нас находятся на подтверждении в новосибирском "Векторе". Это много. Семь человек уже выздоровели. Наши врачи работают профессионально, и это уже хороший результат", - написал Воробьев.

Губернатор попросил жителей региона отказаться от традиционных выходов на природу, посещения гостей и проведения пикников, напомнив о необходимости минимизировать пребывание вне дома.

"Хотя ситуация под контролем, самое безопасное сейчас - побыть дома, чтобы поберечь себя и своих близких, - написал губернатор. - У многих в ближайшие дни появится время на то, что мы раньше откладывали. Я уверен, каждый из вас найдет чем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то смотреть сериал, но ключевое - это ни в коем случае не собираться большими компаниями".

В новость были внесены изменения (16:47 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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