В условиях пандемии ЮНЕСКО создает Коалицию по вопросам образования

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила в четверг об объединении в условиях пандемии коронавируса сил международной организации, гражданского общества и партнеров из частного сектора в широкую Коалицию по вопросам образования. Об этом говорится в поступившем в парижское представительство ТАСС документе.

"В связи с тем, что закрытие школ из-за эпидемий затрагивает 87% учащихся во всем мире, ЮНЕСКО организует Глобальную коалицию по вопросам образования. Ее целью будет поддержать страны в их инициативах по расширению применения передовой практики дистанционного обучения и по поддержке детей и молодежи как группы, подверженной наибольшей опасности", - говорится в распространенном заявлении. ЮНЕСКО напоминает, что закрытие школ по причине пандемии коронавируса затронуло более 1,5 миллиарда учащихся в 165 странах мира.

"Никогда прежде мы не сталкивались с нарушением образовательного процесса в столь крупных масштабах", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. "Партнерские отношения, - отметила она, - это единственный способ продвижения вперед. Создаваемая Коалиция представляет собой призыв к скоординированным и инновационным действиям, направленным на поиск решений, обеспечивающих равенство и инклюзивный подход, которые не только окажут поддержку учащимся и преподавателям, но и в течение предстоящего процесса восстановления после пандемии".

Возникновение сложностей

Как отмечают в ЮНЕСКО, после закрытия школ, проведенного в рамках борьбы с пандемией, правительства "внедряют решения для дистанционного обучения и сталкиваются с рядом сложностей". В частности в том, что касается обеспечения материалами и поддержкой учителей, предоставления рекомендаций для семей по решению проблем со связью.

"Обеспечение равенства в этой связи представляет собой одну из основных проблем, поскольку закрытие школ в несоразмерно больших масштабах наносит ущерб уязвимым и находящимся в неблагоприятном положении учащимся, которые надеются на помощь школ в виде социальных услуг, включая здравоохранение и питание", - подчеркивают в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.

Целями создаваемой коалиции является, в частности, "поиск справедливых решений и гарантирование всеобщего доступа, обеспечение скоординированных мер реагирования и недопущение дублирования усилий". Коалиция также будет "содействовать возвращению учащихся в классные комнаты при возобновлении работы школ, стремясь избежать резкого увеличения показателя отсева учащихся".

Коалиция предоставит цифровые инструменты и решения по управлению обучением для загрузки национальных цифровых образовательных ресурсов, а также ресурсов для дистанционного обучения и укрепления технических знаний. Она уделит особое внимание обеспечению безопасности данных и защите конфиденциальности учащихся и преподавателей.