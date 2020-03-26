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Распространение коронавируса нового типа

В храмах Москвы пожилым рекомендуют не посещать службы в период пандемии

Верующих будут оповещать об организации онлайн-трансляций служб

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) призывает пожилых прихожан воздержаться от участия в богослужениях в Москве в связи с рекомендацией мэра столицы Сергея Собянина, в храмах верующих будут оповещать об организации онлайн-трансляций служб. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих во время введенной президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии нерабочей недели воздержаться от посещения религиозных объектов.

"Мы призываем только [прихожан в возрасте] 65+ [лет]. О трансляциях будем сообщать", - сказал ТАСС источник в Синодальном отделе.

По словам председателя информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова, в епархии пока нет никаких рекомендаций, касающихся изменений порядка богослужений в целом, а также празднования Пасхи и связанных с ним мероприятий. "Они появятся в течение следующих недель", - сказал он ТАСС.

Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства будут исполняться в полном объеме. Для верующих, решивших из-за коронавируса не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях, уточняется в комментарии.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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