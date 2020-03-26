Ученики автошкол ДОСААФ в Петербурге и Ленобласти могут перейти на удаленное обучение

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Учебные учреждения ДОСААФ России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принимают повышенные меры безопасности из-за коронавируса, в автошколах введена возможность дистанционного обучения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, начали осуществлять образовательные учреждения ДОСААФ России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - процитировали в пресс-службе председателя межрегионального отделения общества в Санкт-Петербурге и Ленобласти Саида Тулакова.

По его словам, чтобы "обезопасить обучающихся в автошколах оборонного общества, специалистами ДОСААФ предусмотрена возможность дистанционного проведения для будущих водителей теоретической подготовки".

Кроме того, ежедневно в образовательных и спортивных учреждениях ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводятся мероприятия по дезинфекции помещений. "В автошколах учебные автомобили после каждого занятия подвергаются тотальной дезинфекции спецпрепаратами", - сказал Тулаков.

Он подчеркнул, что дезинфекционные мероприятия проводятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, при этом обеззараживание помещений и транспорта выполняется с применением препаратов, безопасных для здоровья человека.