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Распространение коронавируса нового типа
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В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

Как сообщили в Минздраве, у 72-летнего пациента был коронавирус, а также двустороннее восполнение легких, полиорганическая недостаточность, гипертония и нарушение ритма сердца

ЕРЕВАН, 26 марта. /ТАСС/. Пожилой мужчина, у которого был зафиксирован новый тип коронавируса, скончался в четверг в ереванской больнице "Норк".

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Об этом сообщили из пресс-службы министерства здравоохранения страны.

"В больнице "Норк" зафиксирован случай смерти. У 72-летнего пациента был коронавирус, а также двустороннее восполнение легких, полиорганическая недостаточность, гипертония и нарушение ритма сердца. К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний жизнь пациента спасти не удалось", - отмечается в сообщении ведомства. 

В настоящий момент в Армении 290 заразившихся новым типом коронавируса, в карантине находятся более 900 граждан.

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АрменияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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