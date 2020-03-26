В Архангельске создадут открытую для посетителей верфь с экспозиционными площадками

АРХАНГЕЛЬСК, 26 марта. /ТАСС/. Открытую для посетителей верфь, где можно будет наблюдать за строительством деревянных судов и будет предусмотрено отдельное пространство для проведения выставок и концертов, создадут в Архангельске. Как в четверг рассказал ТАСС руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, до середины апреля будет проходить конкурс на создание проекта культурно-выставочного пространства "Открытая палуба".

"Мы объявили конкурс на создание архитектурного проекта. Наша цель - привлечь студентов Северного Арктического федерального университета (САФУ) и не только к созданию культурного пространства, инфраструктуры при верфи, где будут проходить культурные проекты, связанные с деревянным кораблестроением и морской культурой Русского Севера. Задача - сделать красивую постоянно действующую площадку", - сказал Шкаруба.

В верфь переоборудован ангар на территории САФУ. Здесь будут делать шхуну по старинным поморским технологиям. Работы по ее строительству уже начались - участники проекта под руководством норвежским мастеров сделали первый шпангоут (поперечное ребро корпуса судна - прим. ТАСС), сейчас идут работы по обустройству самой верфи. "Здание было не приспособлено, это фактически была станция техобслуживания. Мы продолжим работу по строительству судна, когда обустроим пространство", - сказал собеседник агентства. Сейчас в помещении делают специальный укрепленный пол, при этом работают волонтеры.

Конкурс по созданию проекта продлится до середины апреля, построить и открыть ее планируется к середине июля. Проект поддержан в том числе Фондом президентских грантов. Первым событием на новой площадке станет торжественная закладка матицы - киля шхуны, которая пройдет в рамках первого Международного форума по деревянному историческому судостроению "Матица-2020".

Планируется, что строительство шхуны продлится несколько лет. На основные этапы будут приглашать мастеров из Норвегии, поскольку там сохранились технологии строительства традиционных поморских судов. Во время форума в верфи разместят двухмачтовый карбас "Вашка", который в 2017 году построили по старинным методикам яхтсмены из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска под руководством местного мастера в селе Лешуконское Архангельской области.

"На площадке у нас будет выставка "Наследие деревянного судостроения" с участием жителей области. И будет еще одна выставка "Потешный флот", приедут художники из Москвы Евгений Гриневич и Наталья Куликова, привезут коллекцию деревянных скульптур. С этого начнется выставочная деятельность площадки, а так на ней можно будет проводить концерты, мастер-классы, занятия по мореходному делу", - отметил Шкаруба.

Маленький деревянный флот

Выставка "Наследие деревянного судостроения" будет основана на фотографиях, сделанных жителями Архангельской области. Организаторы в ближайшее время планируют объявить конкурс снимков небольших деревянных судов и лодок, которые сохранились в регионе, возможно, где-то заброшены.

"Это будет такое фотоисследование. Мы предложим фотографировать, конечно, художественно, те лодки, которые у кого-то, может, есть рядом с домом, в их селе, в их деревне, на том берегу, где они живут. Это может быть и река, и озеро, и, конечно, Белое море", - пояснил собеседник агентства.

Кроме фотографий предполагается собрать информацию о каждом судне: где оно находится, в каком году построено, кто его сделал, для каких целей лодка использовалась. "Мастера уходят, востребованность таких судов падает, и у нас есть угроза потери огромного культурного феномена народного судостроения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что если деревянному зодчеству уделяется внимание, объекты реставрируются и по возможности сохраняются технологии, то по отношению к деревянному судостроению, особенно региональному, такой работы практически не ведется.

Реконструкторы планируют создать каталог малых деревянных судов Архангельской области. "И с теми людьми, которые откликнутся, мы надеемся, что установим контакт и у нас будет формироваться сеть тех, кому это интересно на местах", - сказал Шкаруба.