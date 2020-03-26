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Распространение коронавируса нового типа
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В Мурманской области опробовали новую российско-японскую тест-систему на коронавирус

Тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории

МУРМАНСК, 26 марта. /ТАСС/. Лаборанты в Кировске и Апатитах Мурманской области провели первые 24 теста на коронавирус с использованием новой российско-японской тест-системы, одобренной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и ведущими российскими и международными организациями, включая государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе АО "Апатит" (филиал "Фосагро").

Одобренная Росздравнадзором российско-японская тест-система сокращает время тестирования с двух и более часов до 30 минут. В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции). Тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории (небольшие чемоданы), которые могут применяться повсеместно.

"Обследование проводилось среди круга лиц, которые контактировали с пациентом, анализ которого [предварительно] подтвержден. Было проведено 24 теста. Все результаты проведенных тестов - отрицательные", - сообщили в пресс-службе. На сегодняшний день, по информации пресс-службы, в распоряжении лабораторий Кировска и Апатитов поступило 100 новых тестов, к следующей неделе ожидается поставка еще нескольких тысяч.

По информации оперативного штаба города Апатиты, предварительный положительный результат на коронавирус был выявлен у жителя Апатитов, вернувшегося после отдыха на Кубе, с помощью новой тест-системы обследовали всех, контактировавших с ним. Новые российско-японские тест-системы доставили в Мурманскую область силами компании "Фосагро" и Российского фонда прямых инвестиций с производственной площадки в Казани. После того, как медики получат слудующую партию тестов, начнется активное профилактическое обследование работников Кировского филиала АО "Апатит" и жителей Кировско-Апатитского района.

В Мурманской области, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день подтвержден один случай заражения коронавирусом, выявлено три предварительно положительных результата. Всего в Заполярье уже 1318 человек находятся на самоизоляции, 87 - на обсервации, 58 - на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 15 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Теги
РоссияМурманская областьРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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