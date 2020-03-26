Брянская область направит 1,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС, 26 марта. Правительство Брянской области в 2020 году направит на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет 1,3 млрд рублей, соответствующие изменения в бюджет региона внесены в четверг депутатами областной Думы. Большая часть этой суммы - федеральные средства, объем регионального софинансирования составит 107,5 млн рублей. Об этом сообщила на заседании заместитель губернатора региона Галина Петушкова.

"Предусматривается увеличение доходной базы бюджета на 1,9 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - это средства федерального бюджета, 538,5 млн рублей - средства областного бюджета. Основное увеличение безвозмездных поступлений произошло за счет средств, направленных на реализацию задач, поставленных в послании президента РФ. На 1,3 млрд рублей увеличиваются расходы на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет. Вы вчера слышали обращение президента РФ, срок введения выплаты сокращается, надо было срочно принимать решение об уточнении закона о бюджете области, и губернатор Александр Богомаз принял такое решение", - сказала Петушкова.

По ее словам, объем областного софинансирования этих выплат составит 107,5 млн рублей. Кроме того, из средств региона 44 млн рублей направят на единовременные выплаты по 75 тыс. рублей участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, около 245 млн. рублей - на капремонт спортивных учреждений и закупку инвентаря. "Еще 26 млн рублей направлены на профилактику коронавирсуной инфекции в регионе", - отметила Петушкова.

Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ, согласно которому выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи с детьми от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. 25 марта глава государства поручил правительству "форсировать все организационные мероприятия", чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено почти 105 млрд рублей, еще примерно 31,5 млрд рублей поступит из региональных бюджетов.