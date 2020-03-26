Источник: Кадыров договорился с ОАЭ о вывозе россиян, застрявших из-за коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о вывозе 2 тыс. российских граждан, застрявших в стране из-за распространения нового вида коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к российским авиакомпаниям.

"Росавиация обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в получении разрешения на вывоз российских граждан. Вчера проходили переговоры с руководством ОАЭ и сегодня они дали одобрение на вывоз застрявших туристов", - сказал собеседник агентства. В Росавиации отметили большую роль главы Чечни в переговорах с арабскими партнерами, которые вели МИД РФ, посольство в ОАЭ и Росавиация совместно с Минтрансом.

Советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева в эфире телеканала "Россия-24" добавила, что первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько выражает благодарность Рамзану Кадырову "за его содействие и участие в решении вопроса получения разрешения для российских авиакомпаний на выполнение вывозных рейсов с целью транспортировки граждан Российской Федерации на Родину". "Росавиация также отмечает большой вклад посольства РФ в ОАЭ в решении вопроса получения разрешения для российских авиакомпаний для вывоза граждан России на родину", - сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в четверг сообщила, что ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян 5 бортами.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге ему пришлось вынужденно сесть в Махачкале.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

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