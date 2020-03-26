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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Эйлат первым в Израиле закрыл въезды в город из-за коронавируса

В город пропускают только местных жителей после проверки на коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Курортный Эйлат на побережье Красного моря первым среди израильских городов закрыл в четверг въезды на свою территорию из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает газета "Едиот ахронот".

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По данным издания, оба въезда в город на шоссе 12 и 90 перекрыты полицейскими кордонами, пропускают только местных жителей после проверки на коронавирус. Все гостиницы в городе закрыты, въезд для туристов запрещен, отмечает газета. Мэр Эйлата, чьи высказывания цитирует "Едиот ахронот", заявил, что власти намерены не допустить на свою территорию носителей коронавируса и не позволят "нанести ущерб жителям города и его репутации как туристической столицы Израиля".

Правительство еврейского государства накануне утвердило ужесточение карантина сроком на 7 дней с 18:00 мск 25 марта. В частности, израильтянам предписано не выходить из домов без необходимости, запрещено отходить больше чем на 100 метров от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания и спортивные занятия. Ездить на личном транспорте можно в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, а также для получения медицинского обслуживания, либо в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло к вечеру четверга до 2666, увеличившись с утра 26 марта на 171. По данным министерства здравоохранения страны, 8 заболевших умерли, состояние 39 пациентов оценивается как тяжелое, 68 человек выздоровели. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии. 20 марта министерство здравоохранения сообщило о первой смерти пациента с коронавирусом.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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