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Си Цзиньпин призвал как можно скорее провести встречу министров здравоохранения G20

Председатель КНР призвал изучить вопрос о создании региональных механизмов коммуникации на случай возникновения ЧС в области здравоохранения

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее провести совещание министров здравоохранения стран Группы двадцати для обмена информацией в области борьбы с коронавирусом, а также предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Об этом он заявил в четверг в Доме народных собраний в Пекине во время проходящего в режиме видеоконференции экстренного саммита G20.

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"Я хотел бы предложить как можно скорее созвать совещание министров здравоохранения стран Группы двадцати для укрепления обмена информацией и сотрудничества в области разработки лекарственных препаратов, вакцин, развития противоэпидемического сотрудничества, предотвращения трансграничного распространения заболевания", - сказал он.

Си Цзиньпин призвал изучить вопрос о создании региональных механизмов коммуникации на случай возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. "Необходимо изучить вопрос о создании региональных механизмов связи на случай возникновения чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения", - сказал он.

"Необходимо объединить усилия стран для ускорения совместных научных исследований в сфере создания и тестирования лекарственных препаратов, вакцин, а также скорейшего достижения прорывных результатов, которые принесут пользу всему человечеству", - указал Си Цзиньпин.

Общение лидеров G20 состоялось в закрытом для прессы формате. Участники саммита обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. По итогам саммита принято совместное заявление.

Теги
КитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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