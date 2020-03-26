Си Цзиньпин призвал как можно скорее провести встречу министров здравоохранения G20

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее провести совещание министров здравоохранения стран Группы двадцати для обмена информацией в области борьбы с коронавирусом, а также предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Об этом он заявил в четверг в Доме народных собраний в Пекине во время проходящего в режиме видеоконференции экстренного саммита G20.

"Я хотел бы предложить как можно скорее созвать совещание министров здравоохранения стран Группы двадцати для укрепления обмена информацией и сотрудничества в области разработки лекарственных препаратов, вакцин, развития противоэпидемического сотрудничества, предотвращения трансграничного распространения заболевания", - сказал он.

Си Цзиньпин призвал изучить вопрос о создании региональных механизмов коммуникации на случай возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. "Необходимо изучить вопрос о создании региональных механизмов связи на случай возникновения чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения", - сказал он.

"Необходимо объединить усилия стран для ускорения совместных научных исследований в сфере создания и тестирования лекарственных препаратов, вакцин, а также скорейшего достижения прорывных результатов, которые принесут пользу всему человечеству", - указал Си Цзиньпин.

Общение лидеров G20 состоялось в закрытом для прессы формате. Участники саммита обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. По итогам саммита принято совместное заявление.