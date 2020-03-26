МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Медицинская сеть "Гемотест" увеличивает число лабораторий, делающих тесты на коронавирус, до 11. Об этом говорится в сообщении компании.

"С 27 марта сдать анализ на инфекцию COVID-19, вызванную вирусом SARS-CoV-2, можно будет еще в трех лабораторных отделениях, расположенных в центре Москвы. Всего к тестированию на новый коронавирус привлечены 11 отделений в Москве и городах Московской области", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 31 марта исследование станет доступно в городе Симферополь республики Крым.

Лаборатория "Гемотест" с 26 марта запустила платное тестирование на коронавирус в Москве и Подмосковье. Стоимость анализа составит 1 тыс. 490 руб., а сумма на взятие биоматериала 410 руб. В первые дни запуска теста лаборатория "Гемотест" будет делать до 3 тыс. анализов в сутки. Срок исполнения исследования - до двух дней.

Лаборатория "Гемотест" - федеральная медицинская высокотехнологичная компания, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России: от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Все исследования проводятся на собственной технологической базе, включающей 5 многопрофильных лабораторий