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Распространение коронавируса нового типа

Анализы 83 человек из Подмосковья направлены на подтверждение коронавируса

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, тяжелых случаев заболевания в регионе не наблюдается

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Анализы 83 человек из Московской области направлены на подтверждение новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас 41 случай уже подтвержденный, а 83 находятся на подтверждении", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он добавил, что семь человек уже выздоровели. По словам губернатора, тяжелых случаев заболевания в регионе не наблюдается.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.

Согласно последним данным, в мире новой коронавирусной инфекцией заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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