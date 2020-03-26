Заповедники в России не будут принимать туристические группы с 30 марта по 3 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Особо охраняемые природные территории федерального значения в РФ перестанут принимать туристические и экскурсионные группы с 30 марта по 3 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в четверг сообщается на сайте Минприроды.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире, в соответствии с приказом Минприроды России, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на особо охраняемых природных территориях федерального значения вводится запрет на прием организованных туристических и экскурсионных групп", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет прекращена работа объектов туристической инфраструктуры, приостановлено проведение массовых мероприятий, экскурсии и экологические экспедиции отменят или перенесут на более поздний срок.

"Данные меры направлены на соблюдение требований, обозначенных в обращении президента России. Здоровье и безопасность людей - самое главное, чем мы должны руководствоваться при принятии абсолютно всех решений", - приводятся на сайте слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. Дирекции заповедников, отделы охраны и оперативного реагирования продолжат работу, часть сотрудников заповедной системы могут перевести на удаленную форму работы.