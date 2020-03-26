Генеральный директор медиакорпорации NBCUniversal заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. У генерального директора американской медиакорпорации NBCUniversal Джеффа Шелла выявлен коронавирус. Об этом сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку 54-летнего Шелла.

"В последнее время мне нездоровилось, я только что узнал о положительном результате своего анализа на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Хотя справиться с вирусом сложно, мне удается работать в удаленном режиме в Лос-Анджелесе и мое самочувствие улучшается каждый день", - приводит журнал выдержку из записки.

Шелл курирует такие подразделения медийной корпорации, как испаноязычный телеканал Telemundo, NBC Entertainment и Universal Filmed Entertainment Group.