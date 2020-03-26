Подмосковье в вопросах профилактики коронавируса действуют слаженно с Москвой

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья в вопросе профилактики распространения кроновирусной инфекции действуют слаженно с правительством столицы. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" .

"Московский регион - это единое пространство, единый мегаполис, и наши правила не должны отличаться, поэтому мы действуем слаженно, вместе, для того чтобы не уходить вразнобой", - сказал он.

Медики региона ежедневно забирают порядка 2 тыс. проб на наличие коронавирусной инфекции у жителей региона. Речь идет о гражданах, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии.

"Если у вас нет симптомов и вы не приехали из-за границы, сегодня мощности тестирования ограничены. Все, кто приехал из-за границы, у кого есть признаки ОРВИ, пневмония - к этим категориям наши фельдшеры выезжают на машинах и берут мазки. Таких мазков мы берем в сутки 1,3-1,5 тыс., даже до 2 тыс. мазков доходит. Наша задача - прежде всего с этой категорией работать, всем, кто хочет [сдать тест], не имея признаков заболевания, пока только за деньги", - сказал губернатор.

Зарплаты не снизят

Губернатор также сообщил, что заработная плата у сотрудников муниципальных и государственных учреждений не будет снижена из-за ситуации с коронавирусом.

"Что касается муниципальных, государственных органов власти, то здесь никаких уменьшений или мероприятий по снижению заработной платы не будет точно. Это я гарантирую", - сказал Воробьев.

Он добавил, что сотрудникам частных компаний стоит обратить внимание на свои договоры и на Трудовой кодекс РФ.

"Наша задача здесь помочь таким частным компаниям. Так как частные компании платят деньги сотрудникам с продаж. Поэтому наш президент и правительство уже приняли большой набор мероприятий по оказанию помощи малому и среднему бизнесу", - отметил глава региона.

Выплаты пенсионерам

Воробьев напомнил, что всем жителям региона старше 65 лет с пятницы, 27 марта, нужно оставаться дома. "Это особая группа риска, мы приняли такое решение, чтобы максимально позаботиться о тех, кто подвержен этому страшному заболеванию", - отметил губернатор.

"Мы попросили людей старше 65 лет оставаться дома. Мы приняли такое решение, чтобы максимально позаботиться о тех, кто максимально подвержен подобному заболеванию. Мы предусмотрели компенсации - я говорю о тех 3 тыс. рублей. Всего льготу получат порядка 1,55 млн человек. О тех, кто старше 65 лет и тоже работал, мы тоже позаботимся. Их 270 тыс. человек", - сказал Воробьев.

По его словам, около миллиона человек уже получили первую половину выплат. Вторую половину люди получат ближе к концу карантина. В настоящий момент в Подмосковье зафиксировали 41 случай коронавируса, еще 83 находятся на подтверждении.

Власти Московской области на фоне распространения новой коронавирусной инфекции организовали доставку продуктов питания и лекарств для одиноких пенсионеров и многодетных семей.

Контроль заполняемости парков

Кроме того, власти в официальную общероссийскую нерабочую неделю будут контролировать заполняемость парков.

"Все, что касается работы управляющих компаний, продовольственные магазины - все будет работать. Но здесь очень важный момент - понимание, что эти длинные выходные не для дискотек и каких-то тусовок, а чтобы быть в максимальной изоляции. Огромная просьба - нам максимально нужна изоляция. Мы разрешили находиться в парках, пока это допускается, но и там будем следить за тем, чтобы они не были переполнены. Тем, кто выходит на улицы, нужно пользоваться масками", - сказал губернатор.

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