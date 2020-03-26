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Распространение коронавируса нового типа

Около 700 аппаратов ИВЛ планируют закупить в Подмосковье

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе также подготавливают около 1,2 тыс. коек на случай осложнения ситуации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московская область планирует приобрести около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи зараженным новой коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы делаем все, чтобы позаботиться о врачах с точки зрения их защиты, делаем максимум с точки зрения оснащения оборудованием. Самый сложный момент - достать ИВЛ в необходимом количестве. Мы уже 550 [аппаратов] купили, нам нужно еще добрать 700, чтобы быть оснащенными по полной программе", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он добавил, что в Подмосковье подтвержден 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом нет пациентов в тяжелом состоянии. По его словам, в регионе подготавливают около 1,2 тыс. коек на случай осложнения ситуации. Губернатор уточнил, что осуществляется закупки необходимых лекарств для лечения зараженных.

"Врачи работают в [аэропорту] Шереметьево с февраля, когда угроза распространения коронавируса еще не так волновала тех, кто проживает в России. Сегодня на наших врачей приходится серьезная нагрузка. Активно готовим все инфекционные подразделения, чтобы они соответствовали всем стандартам, которые позволят спасать жизни в случае, если вирус будет представлять такую же угрозу, какую мы видим сейчас в Европе и Америке, а до этого в Китае.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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