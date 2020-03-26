Х Петербургский международный юридический форум перенесли на май 2021 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Десятый юбилейный Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) в связи с коронавирусом перенесен на май 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста. Форум пройдет 18-22 мая следующего года. Вместо него состоится онлайн-форум по теме "9½: законы коронавируса".

"Оргкомитетом принято решение о проведении в апреле 2020 года онлайн-форума, посвященного правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии COVID-19. Это мероприятие позволит привлечь к обсуждению самых актуальных вопросов тысячи юристов со всего мира", - сообщили в Минюсте. В онлайн-форуме "9½: законы коронавируса" планируется участие зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Говоря об идее онлайн-форума глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что "сегодня как никогда важна способность общества к самоорганизации, к четкому юридически выверенному функционированию всех социальных и государственных механизмов", привели его слова в Минюсте. Он подчеркнул важность консолидации в выработке правовых решений по борьбе с вирусом. "Очень важно, насколько точно люди будут следовать распоряжениям властей, соблюдать ограничения, от которых зависят жизнь и здоровье окружающих, как добросовестно будут исполняться контракты, как надежно будут защищены личные права и собственность. Все перечисленное - задача, прежде всего, юристов", - отметил Чуйченко.

В проводимом онлайн форуме примут участие представители органов власти, юристы, адвокаты, нотариусы почти из ста стран мира. Программа форума в ближайшее время появится на сайте ПМЮФ.