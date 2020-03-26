{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Гондурасе зафиксировали первую смерть заразившегося новым коронавирусом

Речь идет о 60-летнем пациенте, страдавшем от гипертонии и ишемической болезни сердца

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе. Об этом объявил в четверг в телеэфире официальный представитель Национальной системы по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций Франсис Контрерас.

По его словам, речь идет о 60-летнем пациенте, страдавшем от гипертонии и ишемической болезни сердца. Он поступил в одну из больниц города Сан-Педро-Сула 21 марта с тяжелой двусторонней пневмонией.

К настоящему времени в Гондурасе зафиксирован 51 случай заражения новым коронавирусом. О первых двух инфицированных пациентах на территории страны стало известно 11 марта.

Теги
ГондурасРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Гастролировавшая в России украинская певица Мaruv не может вернуться на Украину
Певица обвинила украинское консульство в предвзятом отношении к ней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС