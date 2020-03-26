В Гондурасе зафиксировали первую смерть заразившегося новым коронавирусом

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе. Об этом объявил в четверг в телеэфире официальный представитель Национальной системы по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций Франсис Контрерас.

По его словам, речь идет о 60-летнем пациенте, страдавшем от гипертонии и ишемической болезни сердца. Он поступил в одну из больниц города Сан-Педро-Сула 21 марта с тяжелой двусторонней пневмонией.

К настоящему времени в Гондурасе зафиксирован 51 случай заражения новым коронавирусом. О первых двух инфицированных пациентах на территории страны стало известно 11 марта.