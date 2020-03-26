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Распространение коронавируса нового типа

В Беслане зажгут свечи в окнах домов в память умерших в Италии от коронавируса

Также свечи зажгут в окнах домов во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Жители города Беслана Северной Осетии зажгут свечи в окнах домов в память об умерших в Италии от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в администрации местного самоуправления.

"У бесланцев к Италии особое отношение. Именно она в 2004 году после теракта в школе с первых дней протянула руку помощи. В знак поддержки и солидарности с жителями Италии, в которой жертвами коронавируса стали более 7 тыс. человек, в Беслане 28 марта в 21:00 мск в окнах домов зажгут свечи", - сказал собеседник агентства.

Акция будет проводиться по инициативе руководства Беслана и Правобережного района Вадима Татарова при поддержке Ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".

"Пусть нас разделяют тысячи километров, но Беслан и Северная Осетия в эти тревожные дни глубоко и искренне переживает, выражает соболезнования семьям, потерявшим близких", - сказали в администрации.

Ранее поддержку жителям Италии выразил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Свечи зажгут и в окнах домов во Владикавказе.

По последним данным, в мире новым коронавирусом заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

Теги
ИталияРоссияСКФОСеверная ОсетияРаспространение коронавируса нового типа
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