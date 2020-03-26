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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В посольстве РФ не исключают еще одного спецпоезда из Киева для доставки россиян на родину

Первый состав не сможет доставить всех желающих, указали дипломаты

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Посольство РФ на Украине не исключает, что власти РФ будут прорабатывать вопрос об еще одном поезде Киев - Москва для доставки граждан России, желающих вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства РФ на Украине.

"Желающих вернуться домой очень много. Первый специальный поезд Киев - Москва - Киев не сможет доставить всех желающих", - сказал дипломат.

В четверг "Укржелдорога" начала продажу билетов на специальный поезд Киев - Москва - Киев, на котором граждане России и Украины смогут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Поезд отправится в Москву 27 марта и вернется обратно в Киев 29 марта. По информации посольства, этим поездом отправятся в Москву около 800 граждан РФ.

Теги
УкраинаРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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