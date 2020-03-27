Губернатор Подмосковья призвал жителей региона отменить поездки в Москву

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона в целях профилактики распространения коронавируса отменить поездки в Москву.

"Поездки в Москву нужно просто отменить", - заявил глава региона в четверг в эфире телеканала "360".

По словам Воробьева, с этой целью власти региона временно отменили все льготы на проезд в общественном транспорте. "Мы для этого убрали все льготы, естественно временно, льготы будут работать, у нас в бюджете все предусмотрено. Но сейчас все льготы мы убрали, чтобы не было лишних поездок, особенно группы риска. Это просто недопустимо", - заметил Воробьев.