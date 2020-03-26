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Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья планируют раздавать льготникам наборы с медицинскими масками

В набор для пенсинеров и многодетных семей также войдут дезинфицирующие средства

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют раздавать пенсионерам и многодетным семьям региона бесплатные наборы, включающие медицинские маски и средства дезинфекции. Об этой мере профилактики коронавируса сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"Ранее были продукты, следующее - мы готовим медицинские наборы. Не у всех есть что-то от медицины: маски, дезинфицирующие средства. Готовим такие бесплатные наборы для всех, кому нужно. Естественно, по нашим возможностям, но в первую очередь многодетным семьям, старшему поколению, одиноко проживающим - для нас они имеют особую ценность", - сказал он в эфире телеканала "360".

Ранее власти Подмосковья предусмотрели доставку продуктовых наборов пенсионерам, которые находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Режим домашнего карантина действует с 26 марта по 14 апреля как для работающих, так и неработающих пенсионеров. Работодатель обязан предложить людям пожилого возраста трудиться удаленно с сохранением зарплаты. Доставку продуктов и лекарств для пенсионеров, находящихся дома в период карантина, будут осуществлять социальные службы и волонтеры.

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