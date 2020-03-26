Глава Северной Осетии призвал депутатов вести разъяснительную работу по коронавирусу

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал депутатов проводить разъяснительную работу с населением и доносить до общественности достоверную информацию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"Депутаты Северной Осетии должны вести разъяснительную работу с населением и доносить до общественности достоверную информацию о ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. К этому призвал глава республики Вячеслав Битаров, выступая на заседании республиканского парламента", - говорится в сообщении.

Битаров, в частности, призвал депутатов объяснять населению, что проведение массовых мероприятий может быть опасно, говорить о необходимости профилактических мер. "Вместе с тем важно не допускать паники в обществе", - отметил глава региона.

Битаров дал также соответствующие поручения правительству республики и министерству экономического развития региона о принятии мер на уровне субъекта федерации, чтобы минимизировать финансовые потери предпринимателей.

В настоящее время в республике принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения вируса. Работает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, введен режим повышенной готовности.