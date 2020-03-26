Медики Москвы будут консультировать онлайн пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусной инфекцией в Москве, которые находятся на домашнем лечении, смогут получить телемедицинские консультации врачей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в четверг в эфире канала "Россия-1".

"У нас появилась новая функция - телемедицина. Она доступна 24 часа для людей с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому. В онлайн режиме дежурят врачи, которые по видеосвязи в любой момент связываются с пациентом, оценивают его состояние здоровья и отвечают на его вопросы и уже принимают решение по дальнейшему лечению или, может быть, о его госпитализации", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Услуга доступна на сайте столичного департамента здравоохранения.

Также власти столицы приняли решение, что оставлять дома будут только тех больных, которые подпишут документ об информированном согласии. "Согласие о том, что они понимают, что они болеют, что могут нести угрозу обществу и обязуются не выходить из дома и не вести никакие контакты", - сказала Ракова.

Она добавила, что если после обследования человека решили оставить лечиться дома, его вносят в единую базу видеонаблюдения. "Автоматически после внесения в базу этой информации человек находится 24 часа под видеонаблюдением на всех городских камерах. Первая его попытка выйти из дома закончится неудачно", - сказала Ракова.

В новость внесены изменения (22:36 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.