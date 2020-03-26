Власти Севастополя выделили машины центру помощи людям, находящимся на самоизоляции

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил выделить машины правительства города и госучреждений волонтерам и социальным работникам, которые помогают пенсионерам, вынужденным оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом.

"Волонтерскому штабу и мобильным бригадам, которые работают с гражданами, которые ушли на карантин, мы передали весь незадействованный автотранспорт правительства и подведомственных учреждений. На следующей неделе будем работать в сокращенном режиме. Посмотрите все, что касается служебного транспорта - все надо мобилизовать, чтобы передать волонтерскому штабу. Так мы сможем быстрее выполнять заявки - помогать нашим одиноким пенсионерам", - сказал Развожаев подчиненным на заседании правительства в четверг.

Он пояснил, что волонтерам и социальным службам предстоит большой объем работы. В городе проживает около 19 тыс. одиноких пенсионеров, и многим из них нужна помощь. Добровольцы могут доставлять для них продукты, выносить мусор, гулять с домашними животными и решать другие задачи.

По данным правительства, сейчас речь идет примерно о 80 машинах городской администрации и подведомственных учреждений. Также волонтерам помогают Черноморский флот и полиция.

Согласно информации на 26 марта, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет. Под наблюдением находятся 1767 человек.