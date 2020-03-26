{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Севастополя выделили машины центру помощи людям, находящимся на самоизоляции

Речь идет примерно о 80 машинах городской администрации

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил выделить машины правительства города и госучреждений волонтерам и социальным работникам, которые помогают пенсионерам, вынужденным оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Волонтерскому штабу и мобильным бригадам, которые работают с гражданами, которые ушли на карантин, мы передали весь незадействованный автотранспорт правительства и подведомственных учреждений. На следующей неделе будем работать в сокращенном режиме. Посмотрите все, что касается служебного транспорта - все надо мобилизовать, чтобы передать волонтерскому штабу. Так мы сможем быстрее выполнять заявки - помогать нашим одиноким пенсионерам", - сказал Развожаев подчиненным на заседании правительства в четверг.

Он пояснил, что волонтерам и социальным службам предстоит большой объем работы. В городе проживает около 19 тыс. одиноких пенсионеров, и многим из них нужна помощь. Добровольцы могут доставлять для них продукты, выносить мусор, гулять с домашними животными и решать другие задачи.

По данным правительства, сейчас речь идет примерно о 80 машинах городской администрации и подведомственных учреждений. Также волонтерам помогают Черноморский флот и полиция.

Согласно информации на 26 марта, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет. Под наблюдением находятся 1767 человек.

Теги
РоссияСевастопольРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Губернатор штата Род-Айленд предписала обязательный карантин приезжающим из Нью-Йорка
Полиции Род-Айленда отдано распоряжение останавливать автомобили с номерными знаками Нью-Йорка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС