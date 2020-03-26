Премьер Испании предложил G20 обратиться к генсеку ООН для оценки ущерба от коронавируса

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес предложил лидерам стран Группы двадцати (G20), чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш возглавил глобальную инициативу по оценке ущерба, вызванного распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе кабмина королевства.

"Санчес предложил G20, чтобы генсек ООН Антониу Гуттериш возглавил глобальную инициативу, чтобы оценить убытки, вызванные кризисом из-за коронавируса, и разработать дорожную карту, которая позволит достичь целей в области устойчивого развития повестки дня на период до 2030 года, поставив систему Организации Объединенных Наций в центр многостороннего реагирования на этот глобальный кризис", - уточняется в коммюнике.

Премьер Испании также призвал G20 "к беспрецедентной глобальной координации, чтобы противостоять воздействию COVID-19", и попросил "дать четкий сигнал о том, что международные лидеры вместе с международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения, сделают все, что нужно, чтобы сдержать эту глобальную пандемию и предложить многосторонние решения для социально-экономических последствий" кризиса.

Как уточнили в пресс-службе, "для Испании приоритетным является ускорение как научной, так и промышленной работы, чтобы как можно раньше получить вакцины, методы диагностирования и терапевтические инструменты".

В настоящий момент в Испании выявлено свыше 56 тыс. заболевших, 4089 человек умерли. Таким образом, число погибших от коронавируса в королевстве превысило количество жертв в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.