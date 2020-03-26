Порядка 660 россиян ждут возвращения из Молдавии домой

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 660 россиян изъявили желание вернуться из Молдавии в РФ. С 21 марта по настоящее время на родину вернулись около 520 граждан, сообщил в четверг пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков в эфире телеканала "Россия-24".

"С 21 марта по настоящее время из республики Молдова в РФ вывезено порядка 520 российских граждан, включая сегодняшний рейс. К репатриации готовятся еще 660 россиян", - сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что 27 и 28 марта из Москвы в Кишинев должны вылететь около 600 граждан Молдавии.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. Республика закрыла наземную границу и приостановила авиасообщение со всеми странами. На сегодняшний день здесь подтверждено 125 случаев заражения, однако власти готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.