В Ростовской области ввели механизм передачи жилья в пользу региона для защиты дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области внесли поправку в региональный закон, которая позволит поддержать добросовестных застройщиков и нарастить фонд государственного и муниципального жилья. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

Пакет поправок внесен в областной закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области". Одна из них затрагивает вопрос отношений пострадавших дольщиков, застройщика и органов государственной власти, которые выделяют земельные участки под реализацию масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов.

"В случае отсутствия волеизъявления граждан на иные жилые помещения в необходимом количестве, соответствующая разница передается инвестором в государственную собственность Ростовской области или муниципальную собственность в течение 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в рамках масштабного инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

Таким образом законодатели предусмотрели возможность передачи жилья, построенного в рамках уже действующего областного закона для дольщиков, ставших ранее жертвами недобросовестных застройщиков, в государственную или муниципальную собственность. В случае, если дольщики, которые предварительно заключили договор с инвестором, получившим земельный участок под застройку без осуществления торгов, откажутся от получения квартир в уже построенном жилом доме, являющемся частью масштабного инвестиционного проекта, эта жилая площадь пополнит государственный или муниципальный жилой фонд.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания региона, еще одна поправка позволит поддержать инвесторов путем предоставления субсидии на достройку проблемных объектов с высокой степенью готовности, в том числе строительство которых ведется на разных земельных участках, но в рамках одного разрешения на строительство. В этом случае, согласно принятым изменениям, степень строительной готовности (свыше 65%) рассчитывается суммарно, что позволит значительно ускорить ввод в эксплуатацию проблемных домов.

По словам заместителя председателя Заксобрания Ростовской области Александра Скрябина, новые поправки призваны обеспечить права обманутых дольщиков, а также поддержать инвесторов, которые готовы заканчивать строительство проблемных домов. Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.