{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области ввели механизм передачи жилья в пользу региона для защиты дольщиков

Поправки внесли в областной закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области внесли поправку в региональный закон, которая позволит поддержать добросовестных застройщиков и нарастить фонд государственного и муниципального жилья. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

Пакет поправок внесен в областной закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области". Одна из них затрагивает вопрос отношений пострадавших дольщиков, застройщика и органов государственной власти, которые выделяют земельные участки под реализацию масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов.

"В случае отсутствия волеизъявления граждан на иные жилые помещения в необходимом количестве, соответствующая разница передается инвестором в государственную собственность Ростовской области или муниципальную собственность в течение 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в рамках масштабного инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

Таким образом законодатели предусмотрели возможность передачи жилья, построенного в рамках уже действующего областного закона для дольщиков, ставших ранее жертвами недобросовестных застройщиков, в государственную или муниципальную собственность. В случае, если дольщики, которые предварительно заключили договор с инвестором, получившим земельный участок под застройку без осуществления торгов, откажутся от получения квартир в уже построенном жилом доме, являющемся частью масштабного инвестиционного проекта, эта жилая площадь пополнит государственный или муниципальный жилой фонд.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания региона, еще одна поправка позволит поддержать инвесторов путем предоставления субсидии на достройку проблемных объектов с высокой степенью готовности, в том числе строительство которых ведется на разных земельных участках, но в рамках одного разрешения на строительство. В этом случае, согласно принятым изменениям, степень строительной готовности (свыше 65%) рассчитывается суммарно, что позволит значительно ускорить ввод в эксплуатацию проблемных домов.

По словам заместителя председателя Заксобрания Ростовской области Александра Скрябина, новые поправки призваны обеспечить права обманутых дольщиков, а также поддержать инвесторов, которые готовы заканчивать строительство проблемных домов. Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
На Ставрополье приостановят работу кафе, рынки и салоны красоты
Большинство общественных мест не будет работать с 28 марта до 6 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС