Персонал магазина в Пенсильвании забраковал продукты на $35 тыс. из-за кашлявшей женщины

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Полиция передала в прокуратуру штата Пенсильвания дело женщины, намеренно кашлявшей в магазине на продукты. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице торговой сети Gerrity's в Facebook. По оценке руководства магазина, часть товаров после случившегося пришлось выбросить, общий ущерб составил более $35 тыс.

Данный инцидент произошел в четверг в середине дня в магазине сети в городе Хэновер. "Менеджер информировал о том, что женщина <...> зашла в магазин и начала намеренно кашлять на свежие продукты, а также в отделах выпечки, мяса и бакалеи", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта женщина ранее уже попадала в поле зрения полиции в связи с другими правонарушениями.

Работникам магазина из-за особых мер безопасности в связи с пандемией нового коронавируса пришлось выбросить товары, на которые могла попасть слюна этой женщины, и провести дополнительную дезинфекцию отделов, где она побывала.

"Мы пока не подвели точный подсчет причиненного ущерба, но оцениваем его в сумму свыше $35 тыс. Мы проверяем, покроет ли страховка эти издержки, но в любом случае будем вынуждены поднять расценки на товары в следующем году", - пояснили в магазине. Его сотрудники вывели нарушительницу из помещения и поставили в известность о происшествии полицию, которая передала дело в прокуратуру. У женщины принудительно возьмут анализ на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом).

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 69,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1070 человек, 619 поправились. В штате Пенсильвания подтверждены 1687 случаев заражения и 16 летальных исходов.