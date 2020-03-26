{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спецрейс 29 марта заберет российских туристов из Рио-де-Жанейро

Более 100 россиян заберет самолет авиакомпании Azur Air

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 марта. /ТАСС/. Более 100 российских туристов смогут 29 марта покинуть Бразилию, где они оказались заблокированы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков, уточнив, что россиян заберет спецрейс авиакомпании Azur Air.

В настоящий момент завершаются процедуры согласования с бразильскими авиационными властями, уточнил он. "Как ожидается, рейс заберет из Рио-де-Жанейро более сотни наших туристов, их количество обновляется постоянно", - пояснил дипломат.

Предварительно планируется, что самолет вылетит из международного аэропорта Рио-де-Жанейро 29 марта в 14 часов по местному времени (20:00 мск) и направится в столицу Перу, Лиму, где находятся еще более 200 российских путешественников.

Всего с просьбой помочь вернуться в Россию в генконсульство обратилось свыше двухсот человек. "Более 100 из них мы помогли благополучно вернуться на родину регулярными рейсами, оказывая максимальное содействие, буквально в ручном режиме, в тесном контакте с координационным штабом МИД", - отметил Токмаков. По его словам, не отказывают в помощи и гражданам Белоруссии и Казахстана, которые обращаются в диппредставительство.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных достигло почти 2,6 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 63 заболевших умерли. На этом фоне региональные и муниципальные власти, в том числе руководители штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство торговых заведений, ограничили движение транспорта и населения.

Теги
БразилияРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заболевших коронавирусом в Мурманской области достигло трех человек
Заболевание подтвердили еще у двух человек. Один из них контактировал с мужчиной, прилетевшим с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции, а вторым оказалась женщина, вернувшаяся из Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС