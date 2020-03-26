Спецрейс 29 марта заберет российских туристов из Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 марта. /ТАСС/. Более 100 российских туристов смогут 29 марта покинуть Бразилию, где они оказались заблокированы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков, уточнив, что россиян заберет спецрейс авиакомпании Azur Air.

В настоящий момент завершаются процедуры согласования с бразильскими авиационными властями, уточнил он. "Как ожидается, рейс заберет из Рио-де-Жанейро более сотни наших туристов, их количество обновляется постоянно", - пояснил дипломат.

Предварительно планируется, что самолет вылетит из международного аэропорта Рио-де-Жанейро 29 марта в 14 часов по местному времени (20:00 мск) и направится в столицу Перу, Лиму, где находятся еще более 200 российских путешественников.

Всего с просьбой помочь вернуться в Россию в генконсульство обратилось свыше двухсот человек. "Более 100 из них мы помогли благополучно вернуться на родину регулярными рейсами, оказывая максимальное содействие, буквально в ручном режиме, в тесном контакте с координационным штабом МИД", - отметил Токмаков. По его словам, не отказывают в помощи и гражданам Белоруссии и Казахстана, которые обращаются в диппредставительство.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных достигло почти 2,6 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 63 заболевших умерли. На этом фоне региональные и муниципальные власти, в том числе руководители штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство торговых заведений, ограничили движение транспорта и населения.