Главврач в Коммунарке рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прогнозирует, что пик распространения новой коронавирусной инфекции в Москве придется на середину-конец следующей недели. Об этом он заявил в четверг в беседе с директором Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анной Федермессер, опубликованной в ее канале в YouTube.

"Пока прирост [заболеваемости] есть, я думаю, [пик придется] на середину-конец следующей недели", - сказал он, отвечая на вопрос Федермессер о том, когда, по его мнению, в Москве прогнозируется пик заболеваемости.

Проценко считает, что принятые меры по профилактике коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными. "Чем больше заградительных карантинных мер мы примем, тем это будет более эффективным", - пояснил он.

Ранее Проценко сообщил, что по состоянию на 26 марта в больнице насчитываются 397 пациентов, из них 156 с внебольничной пневмонией, 121 человек - с подтвержденным коронавирусом, еще 11 человек находятся в отделении реанимации. Там и лежит один из пациентов, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. У него диагноз на новую инфекцию отрицательный.