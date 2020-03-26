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Распространение коронавируса нового типа

В регионах ПФО вводят обязательную самоизоляцию для прилетевших из-за границы и пожилых

Выявлять тех, кто уклоняется от карантина, будут при помощи полиции и старших по домам

ТАСС, 26 марта. Власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) ужесточили ограничительные меры, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции - вслед за Москвой в Пермском крае пожилые люди и те, кто относятся к группе риска обязаны оставаться дома, аналогичные меры готовятся ввести в других регионах. Ранее это предписание имело рекомендательный характер, теперь же выявлять тех, кто уклоняется от карантина, намерены при помощи полиции и старших по домам, сообщили ТАСС представители региональных министерств и ведомств.

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Общее число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в регионах ПФО превысило 60, за сутки выявлено 10 новых случаев заражения - в Татарстане, Пермском крае и Самарской области. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

Самоизоляция для пожилых и добрые дела

Главы сразу нескольких регионов ПФО заявили об обязательном карантине для тех, кто приезжает из-за границы. В Пермском крае в четверг опубликован указ губернатора, согласно которому с 26 марта и до особого распоряжения граждане старше 65 лет и те, кто входит в группу риска, обязаны перейти в режим самоизоляции.

Аналогичные меры готовятся принять в Уфе. "С 27 марта в Уфе начнет действовать карантинный режим для жителей старше 65 лет. Такое поручение дал глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании по профилактике распространения коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба главы региона.

В Ульяновской области специальный режим служебного времени установили для пожилых работников органов госвласти, а также инвалидов и тех, кто воспитывает детей. По словам первого заместителя председателя правительства региона Екатерины Уба, это сделано в целях поддержки определенных категорий.

Помогать пожилым людям из группы риска, которым рекомендовано оставаться дома, намерена и Ижевская епархия, которая запустила благотворительный социальный проект. Церковь ведет набор волонтеров, которые готовы фасовать продукты, и автоволонтеров для бесконтактной доставки продовольственных наборов по квартирам, объявлен сбор денежных средств, продуктов питания.

Ограничительные меры в некоторых регионах стали поводом для спонтанной благотворительности. Так уфимский фитнес-клуб, закрытый из-за угрозы распространения коронавируса, подарит обладателям годовых абонементов старше 65 лет велотренажеры.

"Мы решили подарить всем нашим клиентам 65+ с годовой действующей картой - велотренажеры. Занимайтесь на здоровье, будьте всегда активны, и по окончании данной ситуации в стране мы ждем вас снова в отличной спортивной форме", - написал в Facebook владелец "Фитнес - Арена 3000" Адиль Юлдашев.

Работа муниципалитетов и полиции

Во время заседания оперативного штаба в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал работу глав муниципалитетов. По его словам, они не всегда владеют данными о количестве граждан, прибывших из-за рубежа и находящихся на добровольном карантине. Азаров отметил, что ему известны случаи, когда люди не соблюдают изоляцию, о чем сами же пишут в социальных сетях.

"В каждом доме есть старшие по дому, у вас есть управляющие микрорайонами, советы микрорайонов: у вас огромное количество помощников, которых вы всего лишь должны включить в эту работу", - сказал губернатор.

Кроме того, полицейские Самарской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора начали совместные проверки вернувшихся из-за рубежа граждан, которые должны находиться на самоизоляции. В первый день рейдов в Самаре сотрудники ГИБДД выявили троих водителей, которые должны были находиться дома. Также определили четыре адреса, где отсутствовали граждане, обязанные соблюдать режим самоизоляции, а в Тольятти зафиксированы два случая, когда люди, вернувшиеся из-за рубежа, отказались от госпитализации, их намерены положить в больницу по решению суда.

Про необходимость соблюдения режима самоизоляции для возвращающихся из-за границы напомнил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram. "В Орске - вопиющий случай, человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Предварительно тест-система выявила его как носителя вируса, но клинически орчанин здоров, мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории "Вектор", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова объяснила, что с 20 марта ведомство ежедневно получает через УМВД России по Оренбургской области списки граждан, которые пересекли границу за предыдущие сутки. Медики и специалисты Роспотребнадзора намерены связаться со всеми, кто после 11 марта, когда ВОЗ объявила пандемию по всему миру, приехал в Оренбургскую область из-за рубежа - именно так был выявлен предполагаемый носитель вируса из Орска.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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