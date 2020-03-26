В столице ДР Конго вводится трехнедельный карантин из-за распространения коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 26 марта. /ТАСС/. Карантин в связи с пандемией вызванного новым коронавирусом заболевания вводится с 28 марта в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе решением властей страны. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на губернатора провинции Киншаса Гентиния Нгобила.

"Карантин продлится три недели, однако с регулярными перерывами", - подчеркнул губернатор. После каждых четырех дней полного запрета на выход из своих домов жители столицы будут в течение последующих двух суток иметь право покинуть свои жилища и сделать необходимые покупки. Затем вновь четверо суток они проведут дома и так далее.

Киншаса является одним из крупнейших мегаполисов Африки с населением 11,8 млн человек. В ДР Конго на 26 марта было выявлено 48 инфицированных новым коронавирусом, три человека умерли.