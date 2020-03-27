Губернатор штата Род-Айленд предписала обязательный карантин приезжающим из Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Все лица, прибывающие из штата Нью-Йорк в штат Род-Айленд, подлежат обязательному карантину в течение 14 дней. Об этом объявила в четверг губернатор Род-Айленда Джина Раймондо.

"Всех, кто прибывает любыми средствами передвижения из Нью-Йорка, предписывается помещать в карантин на две недели", - отметила губернатор во время пресс-конференции, трансляция которой велась на ее странице в Twitter. "Эта мера необычна и радикальна", - признала Раймондо, объяснив свое решение тем, что штат Нью-Йорк в настоящий момент занимает первое место в США по числу подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

Полиции Род-Айленда отдано распоряжение останавливать автомобили с номерными знаками Нью-Йорка. Военнослужащим Национальной гвардии предписывается регистрировать и брать контактную информацию у пассажиров из Нью-Йорка на автобусных и железнодорожных станциях.

В небольшом Род-Айленде количество случаев заболевания увеличилось за минувшие сутки на 33, достигнув суммарно 165. Как сообщил в четверг губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в его штате за последние сутки зафиксировали 6448 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 37258. При этом число умерших из-за заражения коронавирусом выросло за сутки на 100, достигнув 385 человек.

Вице-президент США Майкл Пенс во вторник на брифинге в Белом доме рекомендовал всем жителям страны, выехавшим в последнее время из Нью-Йорка и его окрестностей в другие районы, добровольно соблюдать режим карантина. "Реальность заключается в том, что на нью-йоркскую городскую агломерацию (город Нью-Йорк, северные районы штата Нью-Джерси и Лонг-Айленд - прим. ТАСС) приходилось 60% новых случаев [заражения] в стране", - пояснил Пенс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 79,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1124 человека, 619 выздоровели. США по числу инфицированных остаются на третьем месте в мире, уступая Китаю и Италии.