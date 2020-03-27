Эксперт: выводы ученых США дают надежду на создание эффективной вакцины от COVID-19

"Действительно, как говорится, появился свет в конце туннеля", - сказал эксперт, комментируя выводы американского молекулярного генетика Питера Тилена из Лаборатории прикладной физики престижного Университета Джонса Хопкинса, базирующегося в Балтиморе (штат Мэриленд). Тилен, как он сообщил ранее, исследует вместе с коллегами более 1 тыс. образцов коронавируса нового типа.

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Новые заключения американских специалистов вселяют надежду на появление эффективной вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС председатель и исполнительный директор Русско-американского института медицины в Бостоне (штат Массачусетс) Евгений Ванинов.

"Эти ученые пришли к следующему заключению: данный вирус практически не мутирует. Он проходит через сотни, тысячи пациентов и практически не изменяется. Вирус имеет в себе так называемый саморегулирующий механизм, который приводит к тому, что он остается практически постоянным (неизменным - прим. ТАСС), в отличие, например, от вируса гриппа, который постоянно мутирует", - отметил Ванинов.

"О чем это говорит? <...> Это говорит о том, что, если для вируса гриппа нам каждый год надо производить новую вакцину, то для <...> коронавируса вакцина, которая будет произведена, не просто будет действовать и вызывать иммунитет у людей к этому вирусу, но и будет вызывать иммунитет на длительное время. Может быть, и на всю жизнь. Она будет действовать как вакцины против таких инфекционных заболеваний, как, например, корь или ветрянка, - один раз сделал, и на многие годы человек будет иммунизирован против этого вируса", - считает глава Русско-американского института медицины.

По его словам, выводы Тилена означают, что новый коронавирус, по всей видимости, "практически стабилен". "Другое дело - вирус гриппа, который все время мутирует. А этот - нет. Поэтому они (исследующие новый коронавирус американские ученые - прим. ТАСС) предполагают и считают, что вакцина для него будет работать, и она будет работать длительное время", - подчеркнул Ванинов.

Число мутаций

Тем не менее, согласно сведениям, которые изложил газете The Washington Post Тилен, в результате его изысканий было обнаружено от четырех до десяти генетических различий (то есть мутаций) между штаммами коронавируса, взятыми на анализ у заражавшихся людей в США и в городе Ухань (китайская провинция Хубэй), где возник первичный очаг вспышки заболевания.

"Это сравнительно небольшое количество мутаций после того, как [вирус] прошел через огромное число людей", - заявил генетик. По его словам, "на данном этапе уровень мутаций вируса дает основания полагать", что достаточно разработать всего одну вакцину. Как прогнозирует Тилен, не придется создавать "новую вакцину каждый год", как это происходит с сезонным гриппом.

Несколько вакцин против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сейчас находятся на стадии разработки в Соединенных Штатах и ряде других стран.

Однако, как предупреждают исследователи, эффективный препарат будет доступен не ранее чем через год или даже полтора.